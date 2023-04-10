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Мостовой объяснил, почему не видит логики в уходе Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Не вижу в этом никакой логики. Кто-то даже сказал, что причиной стали неудовлетворительные результаты. А чего в «Сочи» хотели? Чтобы пришел Бердыев, и команда выиграла десять раз подряд? Они не разве не знали, что сочинцы идут на девятом-десятом месте. Для них нормально чередовать победы с поражениями. «Сочи» как был до Бердыева в середине турнирной таблицы, так там и остался с ним. А уходить по собственной инициативе Бердыеву тоже не вижу смысла. Он пришел в команду совсем недавно, а до этого три с половиной года не работал в РПЛ. Что могло так быстро случиться?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10789091-mostovoj-obyasnil-pochemu-ne-vidit-logiki-v-uhode-berdyeva-iz-sochi.html
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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Мостовой: «Я не вижу никакой логики в увольнении Бердыева»

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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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