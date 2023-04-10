Мостовой объяснил, почему не видит логики в уходе Бердыева из «Сочи»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Не вижу в этом никакой логики. Кто-то даже сказал, что причиной стали неудовлетворительные результаты. А чего в «Сочи» хотели? Чтобы пришел Бердыев, и команда выиграла десять раз подряд? Они не разве не знали, что сочинцы идут на девятом-десятом месте. Для них нормально чередовать победы с поражениями. «Сочи» как был до Бердыева в середине турнирной таблицы, так там и остался с ним. А уходить по собственной инициативе Бердыеву тоже не вижу смысла. Он пришел в команду совсем недавно, а до этого три с половиной года не работал в РПЛ. Что могло так быстро случиться?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.