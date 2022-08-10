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Сегодня, 16:25

Мостовой не считает, что возможный договорной матч является причиной отставки Юрана из «Химок»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает причиной отставки Сергея Юрана из «Химок» информацию о том, что специалист мог предложить «Ростову» провести договорной матч в конце сезона-2021/22.

Ранее появилась информация о том, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура РПЛ в прошлом сезоне в обмен на две победы над «Химками» в сезоне-2022/23. Ту встречу «Ростов» выиграл со счетом 2:1.

Сегодня, 10 августа, Юран опроверг информацию о том, что он предлагал ростовчанам провести договорную игру.

«Не думаю, что увольнение Юрана связано с договорным матчем. Это просто реалии русского футбола. За эти два дня я с кем только не говорил на эту тему — мне уже семь разных версий произошедшего рассказали! Версий больше, чем мячей забитых в том матче. Действительно, это одно из самых странных увольнений за последнее время. «Химки» находятся в трех очках от первого места — это все похоже на цирковое представление.
Договорные матчи и раньше были. У нас же есть люди, которые работают в РФС, есть специальный комитет — вопросы лучше к ним по этому поводу задавать. В любой стране наказывают за это. А мы сейчас скажем что-нибудь не то на эту тему, и нас накажут. А тех, кто за это ответственен, не накажут», — приводит «Газета.Ru» слова Мостового.

Сегодня «Химки» объявили об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Новым наставником химчан стал Николай Писарев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/10/18300206.shtml?updated
Александр Мостовой
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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