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Сегодня, 16:34

Бывший вратарь «Спартака» Ребров подтвердил свое участие в матче-реванше легенд против «Зенита»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» и технический координатор красно-белых Артем Ребров в разговоре с «СЭ» подтвердил свое участие в ретро-матче против «Зенита».

«С большим удовольствием приму участие в ретро-матче», — сказал Ребров «СЭ».

Матч-реванш легенд «Спартак» и «Зенита» пройдет 2 сентябре в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Первая встреча между красно-белыми и «Зенитом» прошла 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.

Артем Ребров
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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Урал

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