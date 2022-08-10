Бывший вратарь «Спартака» Ребров подтвердил свое участие в матче-реванше легенд против «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» и технический координатор красно-белых Артем Ребров в разговоре с «СЭ» подтвердил свое участие в ретро-матче против «Зенита».

«С большим удовольствием приму участие в ретро-матче», — сказал Ребров «СЭ».

Матч-реванш легенд «Спартак» и «Зенита» пройдет 2 сентябре в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Первая встреча между красно-белыми и «Зенитом» прошла 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.