Мостовой не считает, что матч с «Ростовом» станет ключевым для Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«Думаю, что «Спартак» — фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом». Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жуков.

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Спартак» занимает 6-е место (21 очко), «Ростов» — 11-й (17 очков).