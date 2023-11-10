Игнатов: «Топ-3 матча за «Спартак»? С «Наполи» и «Рейнджерс» в Лиге Европы и с «Динамо» в Кубке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал топ-3 своих матча за красно-белых.

«После матча с «Локомотивом» с позитивными мыслями двигаемся дальше и готовимся к «Ростову». Матч с «Локо» стал для меня 100-м за «Спартак»? Чувство, будто только вчера дебютировал. Воде это было не так давно, а вот уже прошло столько времени, но я рад, горд и счастлив, что сыграл 100 матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить еще больше пользы.

Топ-3 матча за «Спартак»? Я думаю с «Наполи» (2 матча в Лиге Европы — 3:2, 2:1, Игнатов забил гол), «Рейнджерс» (счет 0:0, Лига Европы) и финал Кубка России-2022 с «Динамо» («Спартак» выиграл 2:1)», — приводит слова Игнатова пресс-служба клуба.

23-летний полузащитник играет за основную команду «Спартака» с 2018 года. За это время он провел 100 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.