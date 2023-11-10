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Игнатов: «Топ-3 матча за «Спартак»? С «Наполи» и «Рейнджерс» в Лиге Европы и с «Динамо» в Кубке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал топ-3 своих матча за красно-белых.

«После матча с «Локомотивом» с позитивными мыслями двигаемся дальше и готовимся к «Ростову». Матч с «Локо» стал для меня 100-м за «Спартак»? Чувство, будто только вчера дебютировал. Воде это было не так давно, а вот уже прошло столько времени, но я рад, горд и счастлив, что сыграл 100 матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить еще больше пользы.

Топ-3 матча за «Спартак»? Я думаю с «Наполи» (2 матча в Лиге Европы — 3:2, 2:1, Игнатов забил гол), «Рейнджерс» (счет 0:0, Лига Европы) и финал Кубка России-2022 с «Динамо» («Спартак» выиграл 2:1)», — приводит слова Игнатова пресс-служба клуба.

23-летний полузащитник играет за основную команду «Спартака» с 2018 года. За это время он провел 100 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yISXROqQ2hs
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

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Федор Чалов

ЦСКА

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