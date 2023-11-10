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Сегодня, 18:18

Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника в сборную Колумбии

Алина Савинова
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал невызов футболиста в сборную Колумбии на ноябрьские матчи.

«Мог ли «Зенит» не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

В ноябре национальная команда Колумбии сыграет против сборных Бразилии (17-го числа) и Парагвая (22-го числа) в рамках отборочных матчей ЧМ-2026.

В текущем сезоне 30-летний Барриос провел 13 игр за «Зенит» в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barriosa-prokommentiroval-nevyzov-poluzashchitnika-zenita-v-sbornuyu-kolumbii
Вильмар Барриос
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
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3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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