В «Ростове» назвали сплетнями информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему ростовчан Николаю Комличенко.

«Мы слухи и сплетни вообще не хотим обсуждать, нам это неинтересно. Мы комментируем только конкретно совершившуюся вещь», — приводит слова Рыскина Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Комличенко забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах.