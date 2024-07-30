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Сегодня, 06:54

Мостовой назвал причину слабого старта «Краснодара» в сезоне РПЛ-2024/25

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (0:0) во 2-м туре РПЛ.

«Краснодар» так и не может отойти от увольнения Ивича. Его до сих пор наказывают за это. У краснодарцев хорошая команда, хороший состав. Но они умудряются после поражения в Суперкубке не выиграть ни одного из двух матчей в РПЛ. Удивительно, что про главного тренера кубанцев никто не ничего плохого не говорит. Скажите же правду.

Ясно, что «Краснодар» выберется со дна турнирной таблицы. Тем более, что скоро в строй вернется Кордоба, которого явно не хватает. Но все равно, после ухода Ивича и назначения Мусаева мне жаль краснодарцев», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 2 очка в двух матчах.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
ФК Краснодар
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2
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
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9
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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