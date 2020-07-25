Московское «Динамо» вернулось в еврокубки спустя пять лет

«Динамо» примет участие в розыгрыше Лиги Европы-2019/20. Это стало известно после выигрыша «Зенитом» Кубка России. В финальном матче петербуржцы победили «Химки» (1:0) и сделали «золотой дубль».

«Динамо» в чемпионате страны финишировало на шестой строчке.

Таким образом, занявший четвертое место ЦСКА начнет участие в Лиге Европы сразу с группового турнира, «Ростов» — с третьего отборочного раунда, а «Динамо» — со второго.

«Динамо» сыграет в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз команда выступала в Лиге Европы-2014/15, где дошла до 1/8 финала. Клуб должен был выступить и в следующем розыгрыше турнира, но был исключен в связи с нарушением финансового fair play.