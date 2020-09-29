Молодежка «Зенита» выиграла у «Рубина», «Ротор» и «Тамбов» сыграли вничью

В матче 4-го тура молодежного первенства России молодежка «Зенита» в игре лидеров одолела «Рубин» (2:1). Это победа позволила питерцам догнать «Локомотив» в группе Б. Обе команды на данный момент делят первое место с девятью очками в активе.

В матче группы А «Тамбов» и «Ротор» сыграли в результативную ничью (2:2). Соперники с четырьмя очками в активе после четырех встреч находятся в середине турнирной таблицы.

Молодежные команды

4-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 2:2 (1:1)

Голы: Попов А., 10 (1:0). Попов Н., 21 (1:1). Михайлов, 82 (1:2). Меренчуков, 88 — с пенальти (2:2).

Судья: Федулеев (Пенза).

29 сентября. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».



«Рубин — мол.» (Казань) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0)

Голы: Терещук, 49 (0:1). Фомин, 65 (1:1). Хотулев, 90 — с пенальти (1:2).

Судья: Труханович (Барнаул).

29 сентября. Казань. Стадион «Рубин».