Молодежка «Урала» сыграла вничью с ЦСКА, уступая 0:2 к 15-й минуте

«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги — 2:2. Армейцы повели в счете 2:0 уже к 15-й минуте, но хозяева смогли забить дважды во втором тайме.

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Премьер-лига

Молодежные команды

11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:2 (0:2)

Голы: Янов, 13 (0:1). Тикнизян, 15 — с пенальти (0:2). Абрамушкин, 50 — в свои ворота (1:2). Жестарев, 81 (2:2).