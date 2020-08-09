«Молчать не будем». «Спартак» в соцсетях отреагировал на судейство в матче с «Сочи»

«Спартак» опубликовал пост в Instagram после матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! — говорится в сообщении. — Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня!