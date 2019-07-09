"Молча просидели час в раздевалке". Защитник "Краснодара" вспомнил о поражении от "Валенсии" в 1/8 Лиги Европы

Защитник "Краснодара" Урош Спаич рассказал, как команда пережила поражение в матче с "Валенсией" в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 14 марта этого года.

- В том матче все было просто идеально: переполненный домашний стадион, невероятная поддержка болельщиков, а мы показывали очень хорошую игру против классной команды, - цитируют "Известия" Спаича. - Шапи Сулейманов забил невероятный гол, но нам немного не хватило опыта.

В концовке мы должны были просто встать назад и выбивать мячи, но пошли в быструю атаку. В итоге получили гол в свои ворота и вылетели. После матча было очень тяжело - мы молча просидели час в раздевалке, никто не мог сказать ни слова.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы краснодарский клуб на выезде уступил испанцам со счетом 1:2, а в ответном домашнем матче имел все шансы пройти дальше, забив гол на 85 минуте встречи. Однако уже на последних секундах матча "Валенсия" забила ответный гол и прошла в 1/4 финала турнира.