Могилевец стал игроком «Химок»

Полузащитник Павел Могилевец перешел в «Химки» на правах свободного агента. Он уже присоединился к команде, которая продолжает подготовку к матчу со «Спартаком».

Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год, сообщает сайт клуба.

Павел Могилевец — воспитанник петербургского футбола. Дебютировал в премьер-лиге в составе «Зенита» при Лучано Спаллетти в 2011 году. Полузащитник также выступал за «Зенит-2», «Ростов» и «Рубин».