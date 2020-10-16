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Могилевец стал игроком «Химок»

14:50
Павел Могилевец. Фото ФК «Химки».
Павел Могилевец. Фото ФК «Химки».
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Полузащитник Павел Могилевец перешел в «Химки» на правах свободного агента. Он уже присоединился к команде, которая продолжает подготовку к матчу со «Спартаком».

Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год, сообщает сайт клуба.

Павел Могилевец — воспитанник петербургского футбола. Дебютировал в премьер-лиге в составе «Зенита» при Лучано Спаллетти в 2011 году. Полузащитник также выступал за «Зенит-2», «Ростов» и «Рубин».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/pavel-mogilevets-v-khimkakh-/

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