Могилевец стал игроком «Химок»
Полузащитник Павел Могилевец перешел в «Химки» на правах свободного агента. Он уже присоединился к команде, которая продолжает подготовку к матчу со «Спартаком».
Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год, сообщает сайт клуба.
Павел Могилевец — воспитанник петербургского футбола. Дебютировал в премьер-лиге в составе «Зенита» при Лучано Спаллетти в 2011 году. Полузащитник также выступал за «Зенит-2», «Ростов» и «Рубин».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/pavel-mogilevets-v-khimkakh-/