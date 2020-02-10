Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к критике.

— Андрей Тихонов ярко себя проявляет как ТВ-эксперт и часто довольно жестко оценивает «Спартак».

— Имеет право. Виделись с ним в Катаре, разговаривали, нормально пообщались.

— Недавно он назвал Тила «дровами» за 18 миллионов.

— Думаю, Тилу это переведут. Что тут скажешь? У каждого свое мнение. Про меня года три назад один известный человек тоже сказал: никогда не вырастет в нормального футболиста и точно не попадет в сборную. Меньше, чем через полгода после этих слов я получил вызов в сборную и перешел в «Спартак». Время показало, что тот эксперт был не прав.

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