Агент Джикии рассказал о встрече с гендиректором «Спартака» Малышевым

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал информацию о скором продлении контракта защитника Георгия Джикии со «Спартаком».

«Как представитель футболиста могу сказать, что у меня состоялась встреча с генеральным директором «Спартака» Олегом Малышевым. Мы познакомились, провели хорошую встречу, и клуб огласил свои планы о будущем Георгия. Мы не обсуждали контракт, условия и прочие детали. Это был разговор о стратегии, которую клуб избирает для себя в обозримом будущем. Такая беседа в любом случае важна. Мы говорили на различные темы с руководителями: про молодежь, нынешнее положение в футболе, разумеется, поговорили о «Спартаке». Планируется ли встреча, в которой главным предметом обсуждения станет новый контракт? Этот вопрос стоит адресовать в «Спартак», потому что правильнее всего будет услышать ответ от работодателя. Если руководство клуба посчитает уместным поделиться информацией, то тогда можно будет что-то прокомментировать. Если я в данной ситуации решу сказать «да» или «нет», то это тут же перерастет в давление на дальнейшие действия клуба, а это было бы некорректным с моей стороны», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

29-летний Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Действующий контракт Джикии рассчитан до конца мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлит контракт с Джикией ближе к зиме.