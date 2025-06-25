В «Зените» намерены вернуть титул в следующем сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал цель команды на сезон-2025/26.

«Повторится ли такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель — вернуть титул», — цитирует Медведева РИА «Новости».

В прошлом сезоне петербургский клуб занял второе место в премьер-лиге с 66 очками, а также проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.