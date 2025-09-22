Митрофанов сообщил, что Дегтярев встретится с представителями клубов в ближайшее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с представителями клубов и РФС пройдет в ближайшее время.

«Расширенная встреча будет в ближайшее время, с клубами в том числе. Михаил Владимирович [Дегтярев] говорил, что в течение ближайших двух-трех недель в зависимости от мероприятий и встреч он определит дату», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».