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Гладилин — о Батракове и Кисляке: «Им нужно ехать в топ-клубы Европы. Переходить внутри России — это несерьезно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о будущем полузащитников сборной России Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

Этим молодым ребятам нужно расти, играть в сборной и дальше ехать в топ-клубы Европы. Как это, например, сделал Головин. А переходить из клуба в клуб внутри России — это несерьезно, — приводит слова Гладилина Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи. На счету 20-летнего Кисляка 2 гола и 3 результативные передачи в 13 играх за ЦСКА.

Источник: Legalbet
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Алексей Батраков
Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Зенит

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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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