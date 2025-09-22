Гладилин — о Батракове и Кисляке: «Им нужно ехать в топ-клубы Европы. Переходить внутри России — это несерьезно»
Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о будущем полузащитников сборной России Алексея Батракова и Матвея Кисляка.
— Этим молодым ребятам нужно расти, играть в сборной и дальше ехать в топ-клубы Европы. Как это, например, сделал Головин. А переходить из клуба в клуб внутри России — это несерьезно, — приводит слова Гладилина Legalbet.
В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи. На счету 20-летнего Кисляка 2 гола и 3 результативные передачи в 13 играх за ЦСКА.
Источник: Legalbet
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|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|11
|4
|1
|6
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|13
|
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|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
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|10
|2
|6
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|
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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