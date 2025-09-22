Гладилин — о Батракове и Кисляке: «Им нужно ехать в топ-клубы Европы. Переходить внутри России — это несерьезно»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о будущем полузащитников сборной России Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

— Этим молодым ребятам нужно расти, играть в сборной и дальше ехать в топ-клубы Европы. Как это, например, сделал Головин. А переходить из клуба в клуб внутри России — это несерьезно, — приводит слова Гладилина Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи. На счету 20-летнего Кисляка 2 гола и 3 результативные передачи в 13 играх за ЦСКА.