Белоус: «Тренерский штаб «Спартака» ведет себя неадекватно»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил работу тренерского штаба «Спартака» в текущем сезоне.

Главный тренер «Спартака» из-за месячной дисквалификации пропустил матч против «Крыльев Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ. Красно-белые сделали две замены в первом тайме и поменяли еще двоих игроков в перерыве встречи.

— У «Спартака», с одной стороны, все просто, а с другой — сложно. Как мы видим, тренерский штаб пока не в состоянии объединить футболистов. Без хороших вложений можно что-то выиграть, но нужно понимать, что деньги сами по себе в футбол не играют. Тренерский штаб ведет себя неадекватно, а в такой ситуации сложно требовать что-то от футболистов, если тренеры не могут найти понимания сами с собой, — цитирует Белоуса Legalbet.

«Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 9 матчей. В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет «Пари НН». Игра состоится 28 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.