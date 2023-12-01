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Чинквини: «Лучше Миранчуку играть за «Зенит» или «Спартак», чем сидеть в «Аталанте»

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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук попал в очень сложную ситуацию. Лично я считаю, что лучшим решением для него было бы сменить команду. В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжелое положение. Думаю, вполне возможен переход в «Зенит», «Локомотив» или клубы уровня ЦСКА, «Спартака». Он вполне мог бы вернуться на родину. Лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Миранчук покинул Россию в сентябре 2020 года. За 14,5 миллионов евро полузащитник перешел в итальянскую «Аталанту» из «Локомотива». Помимо команды из города Бергамо футболист на правах аренды выступал за «Торино».

В серии А хавбек сыграл 77 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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И К Ж
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