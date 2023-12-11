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Сегодня, 22:35

Мишин: «Рассчитываю, что «Зенит» вновь сможет завоевать золотые медали»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о перспективах «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ-2023/24.

«В РПЛ в этом году как в фигурном катании. У нас есть короткая и произвольная программа. Есть такая поговорка в короткой программе, в которой спортсмен первым стартует: «Нельзя много выигрывать, чтобы был запас какой-то, но можно много проиграть», — приводит слова Мишина Metaratings.ru. — Сейчас такая же ситуация у «Зенита», они вроде не выигрывают, но и много не проигрывают в таблице. Во второй части сезона РПЛ они также будут на лидирующих позициях. Здесь будет определяться сочетание команд, с кем они сыграют — это имеет значение. Еще очень важно настрой команды и коллектива. Команда — это как многоугольник, где есть капитан, игроки, тренеры, спонсоры. Мне кажется, сейчас ситуация благополучная. Чемпионат выиграть легче, чем удерживать позицию сильнейшего и ведущего клуба. С лидером, с надутым мячом «Газпрома» соревноваться трудно и почетно, поэтому все соперники играют с особыми напряжением и энергией против «Зенита». Я рассчитываю, что питерцы вновь смогут завоевать золотые медали. Как житель нашего города и болельщик клуба я болею за Петербург. Желаю Сергею Семаку тренерских успехов, также всем игрокам и болельщикам нашего города!».

«Зенит» после 18 туров занимает 2-е место, набрав 36 очков и уступая лидирующему «Краснодару» два балла.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Мишин (фигурное катание)
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«Зенит» лидирует по посещаемости в этом сезоне среди клубов Восточной Европы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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