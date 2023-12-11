Трошечкин — о системе «весна-осень»: «Она удобнее и летом больше игр»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».
«Я не понимаю, почему мы сейчас играем по другой, «европейской» системе. Говорили, что она создана для еврокубков. Но сейчас их нет и не предвидится, как говорится. Когда нас вернут, придется долго пробиваться в основную сетку через квалификацию, и то лишь некоторым клубам. Я думаю, есть смысл вернуться к старой системе — она удобнее и летом больше игр, а сейчас некомфортно играть. Лично мне тяжело было дышать в матче с «Зенитом». Потому что за неделю у нас была только одна тренировка на поле в Нижнем. И то в ускоренном режиме, было холодно. После этого на газон нас не выводили», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».
Также Трошечкин отметил, что клубы РПЛ находятся в неравных условиях.
«Богатые клубы могут выйти из положения. Тем, кто играет на юге, тоже легче. А нам на морозе подготовиться к игре невозможно, и это влияет на ход матчей. Лиге надо думать не только про конкретные матчи, когда выпадет снег или ударит мороз. Понятно, что мы сыграем и в холод, и на «каменном» поле, если потребуется. Но должны быть какие-то приемлемые условия для подготовки, а не так, как у нас», — подчеркнул хавбек нижегородской команды.
27-летний Трошечкин провел 17 игр в РПЛ-2023/24 и сделал 1 ассист.
«Пари НН» с 24 очками после 18 туров занимает 9-е место в чемпионате России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5