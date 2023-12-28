Мирзоян заявил, что комитет ветеранов «Спартака» не обсуждал смену названия второй команды

Президент Союза ветеранов футбола России, председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян порассуждал о выборе названия для «Спартак-2» и рассказал, обсуждали ли этот вопрос на комитете ветеранов клуба.

«Планирует ли комитет ветеранов предложить свой вариант или поддержать какой-то? Нет, мы на эту тему не общались. «Спартак» предложил болельщикам, значит, клуб считает, что они сами определили. А мы тоже выскажем свое мнение, если нас спросят. Как мне вариант «Красная Пресня»? Пускай они сначала выберут, потом я вам скажу», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ранее «Спартак-2» был создан в 2013 году, но команду расформировали летом 2022 года.