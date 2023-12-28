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Сегодня, 18:02

Полузащитник ЦСКА Ермаков на правах аренды перешел в «Пари НН»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков до конца сезона-2023/24 будет выступать на правах аренды за «Пари НН», сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что текущее соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего игрока. Если клуб из Нижнего Новгорода осуществит постоянный трансфер футболиста, то ЦСКА будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

Ермаков является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев полузащитник выступает с 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за московский клуб во всех турнирах, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 18 туров.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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