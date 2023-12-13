Мирзов — о решении Федуна продать «Спартак»: «Российский футбол потерял уважаемого человека»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Леонида Федуна продать «Спартак» летом 2022 года.

«Он с любовью относился к «Спартаку», всегда переживал за него. Это ощущали все игроки команды. Российский футбол потерял уважаемого человека, который много сделал для футбола и в частности для «Спартака». Грустно, что Федун отошел от футбольных дел», — сказал Мирзов «СЭ».