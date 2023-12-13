Мирзов — о сорвавшемся переходе в Турцию: «Руководители клубов не выполняли обещаний, которые давали во время переговоров»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в азербайджанский клуб и об интересе клубов из Турции.

«Когда заканчивался контракт с «Химками», поставил себе цель — постараться уехать в Европу. Хотелось попробовать свои силы за границей. Летом общался с клубами из Греции, Кипра и Турции. В бытовом плане был ближе вариант с Турцией. «Нефтчи» же появился в последний момент трансферного окна. Несколько раз собирал вещи и практически уезжал туда. Правда, руководители клубов по итогу не выполняли тех обещаний, которые давали во время переговоров. Вообще планировал перейти в турецкий клуб. На меня выходили этим летом, звонили и говорили собирать вещи. Но в итоге я оказался в Азербайджане», — добавил Мирзов.