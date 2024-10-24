Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Пьянич объяснил переход в ЦСКА: «Для меня это история не про деньги»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Миралем Пьянич (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» объяснил, почему решился на переезд в Россию.

— Ты и ЦСКА: как все случилось? Почему ты вообще выбрал РПЛ для продолжения карьеры?

— У меня были предложения из других стран, но ни одно из них по-настоящему не заинтересовало. Я хотел играть на хорошем уровне — чувствую, что еще на многое способен. Когда на меня вышел ЦСКА, сразу подумал, что это хороший вариант. Я отлично знал клуб — играл против него в Лиге чемпионов. Великая команда с историей, к тому же достаточно известная в Европе.

Как только начались первые контакты, сразу сказал: «Давайте сделаем все быстро — я хочу играть». И переговоры не заняли много времени. Мы отлично поговорили с Марко Николичем, с руководством клуба. Желание видеть меня в ЦСКА исходило не от кого-то одного — все очень хотели моего приезда. Это тоже сказалось и подкупило.

— Обычно главная мотивация звезд, приезжающих в Россию, — деньги.

— Для меня это история не про деньги. Повторюсь, я просто хотел играть на высшем уровне. И, если честно, я приятно удивлен тому, насколько хороша наша команда. В ЦСКА много молодых игроков, а также качественных футболистов с большим потенциалом. Конечно, молодежи нужно набраться опыта, но у всех парней хорошая ментальность. Они упорно работают, многие из них талантливы. Так что пока все хорошо. Я счастлив.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Politicо сообщило о семи выступающих против вступления Украины в НАТО членах альянса
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
В РФС заявили об успешности переговоров с УЕФА о возвращении России на турниры
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Первак о «Химках»: «У Мирзова, Бакаева и Джикии достаточно мастерства»

Пьянич — о реакции на переход в ЦСКА: «С кем говорил лично, поздравляли. Негативные комментарии были скорее в соцсетях»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости