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Сегодня, 10:00

Пьянич — о реакции на переход в ЦСКА: «С кем говорил лично, поздравляли. Негативные комментарии были скорее в соцсетях»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о реакции общественности на переход в ЦСКА.

— Как отреагировали на твой переход в Боснии, а также в тех странах, где ты играл — в Италии, Испании, Франции?

— Если вы говорите про комментарии, то мне все равно. Это же мой выбор. Большинство сказало: «Это хороший клуб, наслаждайся жизнью в Москве и игрой за ЦСКА». Негативные комментарии скорее были в соцсетях.

Но все, с кем я говорил лично, поздравляли меня. Экс-тренеры или просто значимые люди в мире футбола желали мне удачи. Поэтому я не был удивлен реакции. В этом возрасте важно делать правильный выбор.

Для меня ЦСКА — верный проект. Я на сто процентов уверен в том, что делаю. Моя задача — показывать себя на поле, быть сфокусированным на игре моей команды, а не заниматься политикой. Остальное мне все равно, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Пьянич объяснил переход в ЦСКА: «Для меня это история не про деньги»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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