Божович: «Лучшее решение для продолжения карьеры Дзюбы — поехать в Китай к Слуцкому»

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Лучшее решение для продолжения карьеры Дзюбы — поехать в Китай к Слуцкому. Там ему будет комфортнее всего, они с тренером лучшие друзья. Но если я возглавлю какой-либо клуб, то обязательно позвал бы к себе Дзюбу. Мне был бы нужен такой нападающий.

Высокая зарплата Артема? Ну какие деньги? Он уже в возрасте, и ему сейчас не до денег», — цитирует Sport24 Божовича.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.