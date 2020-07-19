Минспорта МО: «Для премьер-лиги «Химкам» нужно минимум 400 миллионов. Все решится завтра»
Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков заявил «СЭ», что окончательное решение о том, где в следующем сезоне «Химки» будут выступать примут в понедельник.
Сегодня команда Сергея Юрана вышла в финал Кубка России, обыграв в Екатеринбурге «Урал» (3:1).
— Считаю, мы были сильнее на голову в первом тайме. Может быть, «Урал» просто недововосстановился. Но мы играли забавнее, задорнее, веселее. Юран воплотил в жизнь все, о чем мы говорили. Теперь ждем завтра. Тогда и будет определена дальнейшая судьба «Химок».
— Пока нет ясности, где «Химки» будут играть в следующем сезоне?
— Пока не могу сказать. На ФНЛ деньги нашли.
— А на премьер-лигу?
— Посмотрим. Завтра объявим.
— Разве сегодня команда не доказала, что она готова играть в премьер-лиге?
— С этим составом «Химки» могут цепляться за восьмерку в РПЛ. Мы ведь обыграли и «Рубин», и «Оренбург», и «Урал». Это уже о чем-то говорит. Сегодня вообще победили за явным преимуществом. Одолели крепкого середняка.
— Думаете, будете середняком РПЛ?
— Это 100 процентов. А если еще немного усилимся, то, наверное, появятся шансы и на Лигу Европы. Но все решится исходя из нашего финансирования.
— Переговоры со спонсорами еще ведутся?
— Конечно.
— Какой сейчас бюджет «Химок»?
— Только муниципальный. И все.
— Это какая сумма?
— На год было запланировано 150 миллионов. Мы их уже потратили. Еще нужно около 100 миллионов, чтобы закрыть контракты тех игроков, которые уже существую, и пойти в ФНЛ с доморощенными игроками. Плюс немного усилить состав. Для ФНЛ нужен бюджет в 250 миллионов.
— А сколько денег нужно для РПЛ?
— Минимум 400-450 миллионов. Все скажем вам завтра. (Виталий Айрапетов)