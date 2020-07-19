Минспорта МО: «Для премьер-лиги «Химкам» нужно минимум 400 миллионов. Все решится завтра»

Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков заявил «СЭ», что окончательное решение о том, где в следующем сезоне «Химки» будут выступать примут в понедельник.

Сегодня команда Сергея Юрана вышла в финал Кубка России, обыграв в Екатеринбурге «Урал» (3:1).

— Считаю, мы были сильнее на голову в первом тайме. Может быть, «Урал» просто недововосстановился. Но мы играли забавнее, задорнее, веселее. Юран воплотил в жизнь все, о чем мы говорили. Теперь ждем завтра. Тогда и будет определена дальнейшая судьба «Химок».

— Пока нет ясности, где «Химки» будут играть в следующем сезоне?

— Пока не могу сказать. На ФНЛ деньги нашли.

— А на премьер-лигу?

— Посмотрим. Завтра объявим.

— Разве сегодня команда не доказала, что она готова играть в премьер-лиге?

— С этим составом «Химки» могут цепляться за восьмерку в РПЛ. Мы ведь обыграли и «Рубин», и «Оренбург», и «Урал». Это уже о чем-то говорит. Сегодня вообще победили за явным преимуществом. Одолели крепкого середняка.

— Думаете, будете середняком РПЛ?

— Это 100 процентов. А если еще немного усилимся, то, наверное, появятся шансы и на Лигу Европы. Но все решится исходя из нашего финансирования.

— Переговоры со спонсорами еще ведутся?

— Конечно.

— Какой сейчас бюджет «Химок»?

— Только муниципальный. И все.

— Это какая сумма?

— На год было запланировано 150 миллионов. Мы их уже потратили. Еще нужно около 100 миллионов, чтобы закрыть контракты тех игроков, которые уже существую, и пойти в ФНЛ с доморощенными игроками. Плюс немного усилить состав. Для ФНЛ нужен бюджет в 250 миллионов.

— А сколько денег нужно для РПЛ?

— Минимум 400-450 миллионов. Все скажем вам завтра. (Виталий Айрапетов)