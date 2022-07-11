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Сегодня, 15:05

В «Химках» рассказали, как легионеры в РПЛ смогут оформить Fan ID

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с оформлением Fan ID у иностранных футболистов.

«У нас пока нет решения. Мы на этой неделе договорились встретиться с Минцифры РФ, потому что мы делали запрос от комитета в Госдуме РФ, который я инициировал. Хотим снять ряд вопросов. Интересует в том числе проактивная часть оказания услуги, когда организованная группа футбольных клубов, как болельщиков, так и игроков, судейского корпуса, стюардов, представителей СМИ, имела возможность оформлять коллективную заявку на портале «Госуслуги». Пока это не реализовано, хотя мы проговаривали данный момент в феврале перед вторым чтением законопроекта о персонифицированной карте. Ждем от Минцифры письменный ответ на наши вопросы со сроками исполнения. Пока что мы в принципе на наш футбольный клуб не оформляли Fan ID, не только на легионеров. Первая игра с Fan ID у нас будет в третьем туре, так что займемся этим уже после «Зенита», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

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