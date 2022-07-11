В «Химках» рассказали, как легионеры в РПЛ смогут оформить Fan ID
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с оформлением Fan ID у иностранных футболистов.
«У нас пока нет решения. Мы на этой неделе договорились встретиться с Минцифры РФ, потому что мы делали запрос от комитета в Госдуме РФ, который я инициировал. Хотим снять ряд вопросов. Интересует в том числе проактивная часть оказания услуги, когда организованная группа футбольных клубов, как болельщиков, так и игроков, судейского корпуса, стюардов, представителей СМИ, имела возможность оформлять коллективную заявку на портале «Госуслуги». Пока это не реализовано, хотя мы проговаривали данный момент в феврале перед вторым чтением законопроекта о персонифицированной карте. Ждем от Минцифры письменный ответ на наши вопросы со сроками исполнения. Пока что мы в принципе на наш футбольный клуб не оформляли Fan ID, не только на легионеров. Первая игра с Fan ID у нас будет в третьем туре, так что займемся этим уже после «Зенита», — сказал Терюшков «СЭ».
21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -