Министр спорта МО: «У нас нет информации о том, что «Спартак» проспонсирует выход «Химок» в РПЛ»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать «Химки» для выхода в РПЛ. Сезон Олимп-ФНЛ было решено завершить досрочно из-за пандемии коронавирусом. «Химки» заняли второе место, но из-за финансовых трудностей их участие в премьер-лиге остается под вопросом.

— Странная история... На нас «Спартак» не выходил, — сказал Терюшков. — Я читал новости, но у нас никакой такой информации нет. И как один клуб может проспонсировать другой? Для меня это остается загадкой. К нам никто не обращался. Когда объявим о том, где команда будет выступать в следующем сезоне? Пусть «Химки» спокойно сыграют с «Уралом», а после матча все скажем. (Виталий Айрапетов)

«Химки» встретятся с «Уралом» в рамках 1/2 финала Олимп-Кубка России. Игра состоится 19 июля в Екатеринбурге.