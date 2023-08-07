Министр просвещения РФ Кравцов надеется на высокий уровень игры «Спартака»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что он является болельщиком московского «Спартака».

«Надеюсь, что «Спартак» будет показывать высокий уровень игры, доставлять позитивные эмоции, в том числе и моему сыну. Но еще раз хочу сказать, что у нас достаточно сильные команды. Я не такой футбольный болельщик, но, посещая матчи, вижу очень классную игру», — цитирует Кравцова ТАСС.

«Спартак» в трех первых турах РПЛ выиграл все три матча. С 9 очками он лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уралом» 11 августа.