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Сегодня, 19:25

Кучаев: «Я бы хотел попробовать силы в Европе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.

— Далер Кузяев показал, что путь в Европу нам не закрыт. Рассматриваешь такой вариант продолжения карьеры?

— Я бы хотел попробовать силы в Европе. Но это зависит от обстоятельств. Далер уехал туда свободным агентом. Если ты принадлежишь клубу — это немного сложнее. И очень много должно сойтись, чтобы туда попасть. Я обеими руками за, чтобы туда попасть.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек участвовал в пяти матчах команды во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
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ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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