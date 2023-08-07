Кучаев: «Я бы хотел попробовать силы в Европе»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.

— Далер Кузяев показал, что путь в Европу нам не закрыт. Рассматриваешь такой вариант продолжения карьеры?

— Я бы хотел попробовать силы в Европе. Но это зависит от обстоятельств. Далер уехал туда свободным агентом. Если ты принадлежишь клубу — это немного сложнее. И очень много должно сойтись, чтобы туда попасть. Я обеими руками за, чтобы туда попасть.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек участвовал в пяти матчах команды во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.