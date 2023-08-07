Рябчук обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке

«Спартак» в Telegram-канале опубликовал видеообращение к болельщикам новичка красно-белых Олега Рябчука.

«Привет, красно-белые. Рад перейти в «Спартак»! Скоро увидимся. Удачи», — сказал футболист.

25-летний Рябчук заключил контракт со «Спартаком» на три года. Он будет выступать за красно-белых под 2-м номером. Рябчук перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца.