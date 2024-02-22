Заварзин: «Налог на легионеров — это очередная глупость»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном введении налога на иностранных игроков в матчах чемпионата России.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.

«Как я к этому отношусь? Как к очередной глупости. Потом будете считать минуты, секунды тренеров-иностранцев. Кто будет считать? Для этого отрядить специального человека в лиге или РФС?» — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Сейчас клубы РПЛ могут заявить не более 13 иностранцев, 8 из них одновременно могут находиться на поле.