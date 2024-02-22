«Сочи» выкупил Алвеса у «Мадурейры»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес, арендованный у бразильской «Мадурейры», подписал полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне Алвес провел за «Сочи» 17 матчей и не отметился результативными передачами.