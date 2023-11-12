Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Лев прыгнул, Бык отскочил», — приводит слова руководителя пресс-служба чемпионов России.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

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