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Сегодня, 11:46

Булыкин считает, что «Динамо» обыграет «Оренбург»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом», который пройдет в рамках 15-го тура РПЛ.

«Для Лички знакомая команда. И «Динамо» сейчас находится на высоком месте, поэтому думаю, что «Динамо» победит. Какой-нибудь счет 2:1 должен быть, потому что команды веселые, хорошо играют в атаку. Не закрываются в обороне, поэтому голы будут. Или 2:0, или 2:1 победит «Динамо». Почему игра «Динамо» меняется во втором тайме? Во-первых, устают играть в интенсивный футбол. Во-вторых, если счет 3:1, то немного расслабляются, что играет злую шутку. В каждой игре разные факторы на это влияют. Где-то больше сил потратили, где-то расслабились. Но, конечно, это непозволительно для команды, которая хочет бороться за медали», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dinamo-pobedit-orenburg-ili-2-1-ili-2-0-304743/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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