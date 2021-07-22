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В «Локомотиве» рассказали о ситуации с допуском зрителей на матч с «Арсеналом»

21:45
Болельщики «Локомотива» на «РЖД Арене». Фото ФК «Локомотив»
Болельщики «Локомотива» на «РЖД Арене». Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» сделал заявление о допуске зрителей на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Уважаемые болельщики «Локомотива», мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом».

Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 24 июля в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1418278795916812303

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