Михаляк перешел на правах аренды из «Ахмата» в «Анкарагюджю»
20:39
Полузащитник «Ахмата» Конрад Михаляк продолжит карьеру в турецком клубе «Анкарагюджю», информирует пресс-служба грозненцев. Игрок перешел в турецкую команду на правах аренды до конца сезона.
В этом сезоне 22-летний поляк провел 6 матчей в премеьер-лиге и 2 — в Кубке России.
Полузащитник Конрад Михалак продолжит карьеру в турецком клубе «Анкарагюджю». Михалак перешёл в турецкую команду на правах аренды до конца сезона.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2020
Удачи, Конрад!!! pic.twitter.com/Pj3qvQb7nM
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...