Михаляк перешел на правах аренды из «Ахмата» в «Анкарагюджю»

Полузащитник «Ахмата» Конрад Михаляк продолжит карьеру в турецком клубе «Анкарагюджю», информирует пресс-служба грозненцев. Игрок перешел в турецкую команду на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне 22-летний поляк провел 6 матчей в премеьер-лиге и 2 — в Кубке России.