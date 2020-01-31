РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Михаляк перешел на правах аренды из «Ахмата» в «Анкарагюджю»

20:39

Полузащитник «Ахмата» Конрад Михаляк продолжит карьеру в турецком клубе «Анкарагюджю», информирует пресс-служба грозненцев. Игрок перешел в турецкую команду на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне 22-летний поляк провел 6 матчей в премеьер-лиге и 2 — в Кубке России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир