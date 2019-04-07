Михаил Шац: "У "Локомотива" не увидел ни одного момента, кроме гола"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац считает, что игра сине-бело-голубых в матче с "Локомотивом" (1:1) была хорошей. После ничьей в воскресеной встрече 22-го тура питерцы лидируют в чемпионате, имея 45 очков. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

– Ничейный результат в пользу конкурентов "Зенита"?

– Почему? Счет 1:1 в пользу питерцев, команда осталась лидеров. У меня нет вопросов ни к качеству игры, ни к результату. Есть определенная досада, но что поделать. Мы сегодня играли сильнее. Заработали очко и стали ближе к золотым медалям.

– А досада от чего?

– От того, что счет 1:1, а не 1:2.

– То, что "Зенит" играл от обороны, в основном на контратаках, вас не покоробило?

– Когда "Зенит" играл на контратаках? Вы считаете, что в первом тайме мы играли от обороны? По ходу матча питерцы доминировали, действовали очень неплохо.

– "Локомотив" имел шансы на победу?

– Я как-то не заметил ни одного момента у "Локомотива", кроме гола.

– Удивлены, что Ракицкий забивает второй гол со штрафного?

– Нет. Меня удивляет, что он забивает после того, как его целует Магомед Оздоев. Это уже стало ритуалом.

– "Зенит" играет без особого шика в игре. Вам это по душе?

– Давайте поговорим после чемпионата. Тогда уже обсудим, почему команда играет без шика, как меняется игра. Считаю, что игра с "Локомотивом" вышла хорошей. Мы скорее потеряли два очка, чем наоборот. (Арман Мкртчян)

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