Михаил Осинов: "Довольны всеми игроками, в том числе и Еременко"

Тренер "Ростова" Михаил Осинов на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ с "Енисеем" (1:1) сказал, что не видит тенденции в регулярных осечках "Ростова" после побед над грандами. В составе дончан дебютировал финский хавбек Роман Еременко.



- Как вам игра Еременко?

- Мы удовлетворены всеми игроками, Все проделали большой объем работы, в том числе и Еременко. И еще хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые нашли время приехать в Сочи, пусть это и не так далеко, и поддержать клуб. От всей команды большая благодарность им.

- В первой части сезона уже дважды случалось, что после громких побед над ЦСКА и "Спартаком" следовали домашние осечки с командами низа таблицы. Теперь история по сути повторяется. Это какая-то тенденция, и если да, то что с этим делать?

- Мы действительно сегодня предупреждали команду, что у нас провалы происходят после побед над лидерами. Однако не думаю, что это тенденция, скорее просто стечение обстоятельств. При счете 1:0 надо было дотерпеть, но это футбол. В целом ничейный счет закономерен по такой игре.

- Показалось, что у вас довольно спокойная манера следить за игрой - на контрасте с Карпиным....

- А как надо было следить? Все игроки всё слышали, все было адекватно. Но учту ваше пожелание кричать громче.

- Как проявили себя Норман и Мевля, и что с последним?

- Мевля и Норман сильные игроки, но им нужно время чтобы сыграться и проявить себя. Хотелось бы чтобы это время прошло быстрее. Насколько серьезно повреждение Мевли, мы пока не знаем. (Юрий Плохотниченко)