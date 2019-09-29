Михаил Левашов: «Если есть ВАР, зачем тогда судьи?»

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов после поражения в матче 11-го тура чемпионата России от «Краснодара» (0:2) заявил о своем скептическом отношении к системе ВАР, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Пенальти на Ари? Раз судья не стал смотреть ВАР в этом моменте, значит, был уверен, что это пенальти, — отметил Левашов. — Я скептически отношусь к ВАР. Если эта система есть, зачем тогда вообще наличие судьи. Может, дань традициям. Зрелищность футбола чуть теряется.

— Ваше мнение по моменту какое?

— Неоднозначный момент. После игры посмотрели... мастерство нападающего сыграло свою роль. Хорошо развернул мяч и подставился под ногу отставленную. Он и сам, наверное, ее не видел. Контакт был, это очевидно.

— Вы знали, что именно Ари будет бить пенальти? Как-то готовились к этому?

— Конечно. Мы просматриваем все стандартные моменты у команд-соперников. По Ари в том числе.

— А в моменте со штрафным Шапи?

— Чаще всего он бьет через стенку. Но этот удар я успел увидеть, он у Шапи не очень хорошо получился.

— Есть ли у вас претензии к Григолаве по моменту с голом Шапи?

— Конечно, когда дают расстрелять, добить, будут претензии к защитникам. Но я для того в воротах и нахожусь, чтобы подстраховать такие моменты. В первый раз получилось, во второй — нет.

— Почему такое проклятие у «Арсенала», что он не может забить в Краснодаре и победить?

— Да, такие мысли сейчас всех нас посещают. Мы создали хорошие моменты. На 1-2 гола точно наиграли. В последние минуты мы очень хорошо играли. Но это просто футбол, я не думаю, что это какое-то проклятие.

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