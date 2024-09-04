Грушевский: «На данный момент ЦСКА не хватает Чалова»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал переход форварда Федора Чалова в ПАОК.

«Не понимаю, что Чалов забыл в Салониках. Может, его заманил обширный выбор мехов в Греции, я не знаю. Но хорошо, что эта история закончилась. Теперь Федор — игрок ПАОКа. На данный момент нам не хватает Чалова, пусть он и был у нас зависимым от действий партнеров нападающим. Команда лишилась ценного актива за маленькие деньги, к сожалению», — цитирует «РБ Спорт» Грушевского.