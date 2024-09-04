«Оренбург» заинтересован в аренде или трансфере Мендеса

«Оренбург» заинтересован в подписании полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. По информации Sport24, оренбургский клуб рассматривает годичную аренду или полноценный трансфер.

Проблемой может стать высокая зарплата игрока в районе 900 тысяч евро. Оренбуржцы не готовы платить больше 500 тысяч. Рассматриваются разные варианты.

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.