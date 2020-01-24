Михаил Гершкович: «РФС просто поправил РПЛ, указал на недостатки в голосовании»

Член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал решение Избиркома РФС аннулировать результаты выборов президента РПЛ, на которых победил Сергей Прядкин.

16 января Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пять лет.

— Я не вижу здесь никакой проблемы. РФС действует в рамках регламентных норм, — говорит Гершкович. — Раз Избирком союза увидел, что лига допустила нарушение, то просто РПЛ поправили и предложили в течение трех месяцев провести новые выборы в соответствии с регламентом.

Что касается выборов президента РПЛ, то я не очень силен в юридических вопросах. Но прочитал пресс-релиз на сайте РФС, где указаны недостатки этого голосования. РФС вмешался, так как посчитал, что нормы нарушены. Через три месяца проведут новые выборы. Какие проблемы? (Виталий Айрапетов)

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Сергея Прядкина. И обязал провести новые