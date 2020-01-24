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РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Сергея Прядкина. И обязал провести новые

20:15
Сергей Прядкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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24 января пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в процессе выборов нового главы Россиийской Премьер-Лиги (РПЛ) не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

16 января Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пять лет.

РФС потребовал провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС.

Лига может обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.

58-летний Прядкин с 14 ноября 2007 года является президентом лиги.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/211265

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