РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Сергея Прядкина. И обязал провести новые

24 января пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в процессе выборов нового главы Россиийской Премьер-Лиги (РПЛ) не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

16 января Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пять лет.

РФС потребовал провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС.

Лига может обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.

58-летний Прядкин с 14 ноября 2007 года является президентом лиги.