РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Сергея Прядкина. И обязал провести новые
20:15
24 января пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в процессе выборов нового главы Россиийской Премьер-Лиги (РПЛ) не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.
16 января Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пять лет.
РФС потребовал провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС.
Лига может обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.
58-летний Прядкин с 14 ноября 2007 года является президентом лиги.
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