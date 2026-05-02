Галактионов: «Локомотив» не вкладывает по 30-40 миллионов, у нас играют российские ребята»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о результатах железнодорожников в текущем сезоне. В 28-м туре РПЛ команда сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и занимает третье место в турнирной таблице.

Тренер объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в первой и второй части сезона.

«Можно и поменять местами части сезона — мы могли неудачно стартовать, а после зимы прибавить. Есть кадровый ресурс. Когда мы говорим о том, что определенные кадровые вливания происходят, команда формируется, стабилизируется, качество игры появляется. Сто процентов — команда функционально готова, организована, что показывают вторые таймы, которые мы переламываем», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

При этом тренер подчеркнул, что «Локомотив» работает в ограниченных финансовых условиях.

«ГМы максимально выжимаем из того, что есть. Мы не вкладываем по 30-40+ миллионов, играют российские ребята, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами. Большинство из них не были востребованы ранее, кем-то списаны. Но сегодня у них появляется второе дыхание, они заслуженно появляются в списке сборной. Нам их не купили, это они своей работой заслужили», — заявил Галактионов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max