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2 мая, 20:20

Галактионов: «Локомотив» не вкладывает по 30-40 миллионов, у нас играют российские ребята»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о результатах железнодорожников в текущем сезоне. В 28-м туре РПЛ команда сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и занимает третье место в турнирной таблице.

Тренер объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в первой и второй части сезона.

«Можно и поменять местами части сезона — мы могли неудачно стартовать, а после зимы прибавить. Есть кадровый ресурс. Когда мы говорим о том, что определенные кадровые вливания происходят, команда формируется, стабилизируется, качество игры появляется. Сто процентов — команда функционально готова, организована, что показывают вторые таймы, которые мы переламываем», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

При этом тренер подчеркнул, что «Локомотив» работает в ограниченных финансовых условиях.

«ГМы максимально выжимаем из того, что есть. Мы не вкладываем по 30-40+ миллионов, играют российские ребята, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами. Большинство из них не были востребованы ранее, кем-то списаны. Но сегодня у них появляется второе дыхание, они заслуженно появляются в списке сборной. Нам их не купили, это они своей работой заслужили», — заявил Галактионов.

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Источник: РБ Спорт
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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
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Краснодар

 3
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Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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